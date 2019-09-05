Масштабную замену лифтов в многоквартирных домах начали в шести городах Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Специалисты начали масштабную замену лифтов в многоквартирных домах шести городов Ставропольского края, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе краевого Министерства ЖКХ.

"Работы по замене 145 подъемников одновременно идут в Ставрополе, Георгиевске, Ессентуках, Железноводске, Минеральных Водах и Пятигорске. <…> В ближайшее время подрядчики приступят к установке еще 90 подъемников в многоквартирных домах краевого центра, Кисловодска, Минеральных Вод, Солнечнодольска, Невинномысска, Пятигорска и Буденновска", - говорится в сообщении.

В общей сложности до конца 2019 года в Ставропольском крае заменят 248 лифтов в десяти населенных пунктах края. Под замену идут лифты, которые отработали 30-летний нормативный срок эксплуатации, таких в регионе порядка 15% от общего числа.

Региональная программа предусматривает замену лифтов в 2019 - 2020 годах, общая стоимость проекта оценивается в 1,5 млрд рублей. Заменить планируется 675 лифтов, финансирование идет за счет взносов за капремонт. В общей сложности в многоквартирных домах на Ставрополье насчитывается более 4,2 тыс. лифтов.