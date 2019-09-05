ТАСС, 5 сентября. Социальная сеть Facebook запустила новый сервис для знакомств и свиданий, который пока будет доступен только в США, а также в ряде стран Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Об этом говорится в обнародованном в четверг пресс-релизе компании.

Создать профиль в новом сервисе, получившем название Facebook Dating, могут лица старше 18 лет. Приложение будет рекомендовать пользователю "вторую половинку" исходя из той информации, которую он указал в своем профиле - предпочтений и интересов, а также на основании "лайков", которые он оставляет в соцсети. Чтобы пользователи могли больше рассказать о себе, новый сервис позволит переносить в свой профиль посты, сделанные в социальной сети Instagram, которая также принадлежит корпорации Facebook.

Помимо США, Facebook Dating запускается еще в 19 странах, включая Аргентину, Бразилию, Колумбию, Мексику, Сингапур, Таиланд и Вьетнам. В Европе сервис начнет действовать к началу 2020 года, отмечается в пресс-релизе.

О планах создать отдельные функции для завязывания знакомств в соцсети глава Facebook Марк Цукерберг заявил в мае прошлого года на конференции F8 в Сан-Хосе (Калифорния). Он тогда подчеркнул, что приложение будет предназначено для людей, которые стремятся к "серьезным отношениям".

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Цукербергом и тремя его сокурсниками в период обучения в Гарвардском университете. Одноименная соцсеть - одна из ведущих в мире: ее ежемесячная аудитория превышает 2 млрд пользователей.