В Мурманске появится первый за полярным кругом велопрокат

МУРМАНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Велопрокат появится в Мурманске впервые за полярным кругом. Соответствующее соглашение подписали в четверг представители региона и ВТБ, сообщила пресс-служба банка.

"Заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников и врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в рамках реализации проекта общественного велопроката в регионе. Это первый в мире велопрокат, который будет запущен за полярным кругом", - говорится в сообщении.

По условиям соглашения, в течение года предусматривается создание 10 велостанций с сотней велосипедов. По словам Печатникова, проект "Велобайк" уже несколько лет успешно развивается в Москве, в этом году подписано соглашение о его запуске в Нижегородской области. Поскольку велосипеды в Мурманске рассчитаны на эксплуатацию в сложных погодных условиях, при установке велостанций будут учтены нюансы климатического и географического расположения региона.

Как отметил Чибис, велопрокат станет еще одним шагом в приближении городской среды Мурманска к современным европейским стандартам. "Это вклад не только в благоустройство города, но и в здоровье людей, в экологию, в общественный климат", - приводит пресс-служба слова Чибиса.

В Москве с 2013 года в рамках проекта велопроката пользователи совершили более 13 млн поездок. В этом сезоне москвичам доступно свыше 5 тыс. велосипедов на 528 велостанциях.