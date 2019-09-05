В Северной Осетии во II квартале 2019 года показатель оплаты электроэнергии вырос на 4,2%

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 сентября. /ТАСС/. Показатель оплаты за потребленную электроэнергию в Северной Осетии во втором квартале 2019 года вырос на 4,2% по сравнению с первым кварталом, сообщили ТАСС в региональном министерстве ЖКХ топлива и энергетики.

"Уровень оплаты, установленный для республики в размере 89%, не выполнен [во втором квартале] на 2,6% и составил 86,4%. Уровень оплаты за первый квартал 2019 года составлял 82,2%, из этого следует, что уровень оплаты за потребленную электроэнергию во втором квартале возрос на 4,2%", - говорится в сообщении.

Фактический уровень оплаты поставленного потребителям республики газа в первом полугодии, по информации министерства, составил 78%. "Потребителям республики поставлено газа на сумму 3 млрд 592 млн рублей, оплачено 2 млрд 804 млн рублей. <...> Задолженность по действующему предприятию "Газпром межрегионгаз Владикавказ" на 1 июля составляет 3 млрд 827 млн рублей", - отмечается в сообщении.

По данным министерства, прирост задолженности за первое полугодие составил около 353 млн рублей. Объем начислений за потребленную электроэнергию в первом полугодии 2019 года в республике возрос примерно на 284 млн рублей по сравнению с первым полугодием 2018 года.

В июне глава Северной Осетии Вячеслав Битаров сообщал ТАСС, что оплата поставляемых энергоресурсов бюджетными организациями республики до конца года должна составить 100%. По его словам, для погашения задолженности по энергоресурсам в конце 2018 года в Северной Осетии была создана межведомственная группа, которая анализирует расчеты за электроэнергию и газ.

В августе в пресс-службе правительства региона сообщили, что общая дебиторская задолженность за газ в муниципальных образованиях на 1 августа составляет 36 млн рублей, уровень платежей увеличился на 31,3% и составляет 96,1%. Кроме того, в республике остается задолженность по теплоснабжению, она составляет более 2 млрд рублей, увеличившись с начала 2019 года на 473 млн рублей.