Международные отношения и юриспруденция вошли в рейтинг популярных направлений в СКФУ

СТАВРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Международные отношения, юриспруденция, перевод и переводоведение вошли в рейтинг популярных направлений Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) в Ставрополе - крупнейшего вуза округа. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе СКФУ.

"По итогам приемной кампании Северо-Кавказского федерального университета самый большой конкурс среди абитуриентов - более 12 человек на место - был зафиксирован на направления подготовки "Международные отношения", "Юриспруденция", "Перевод и переводоведение", - сказали в пресс-службе.

В рейтинг популярных специальностей вошли также "Экономика", "Реклама и связи с общественностью", "Информационные системы и технологии", "Информационная безопасность", "Журналистика", "Филология" и "Лингвистика".

Как отмечается, в приемную комиссию крупнейшего университета СКФО поступило более 30 тыс. заявлений. В вуз поступили 6500 человек из 27 иностранных государств и 60 субъектов страны. Ребята приехали из разных уголков России: Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Мордовия и Хакасия, Севастополь и Калининград, Хабаровск и Чукотка, Москва и Санкт-Петербург. По традиции больше всего среди первокурсников уроженцев Ставропольского края - 4688 человек.

Северо-Кавказский федеральный университет был образован в 2012 году на базе трех крупнейших вузов Ставрополья. В вузе создано девять институтов и два филиала в Пятигорске и Невинномысске.