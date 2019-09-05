Художники Ингушетии примут участие в биеннале современного искусства Северного Кавказа

ГРОЗНЫЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Художники, скульпторы и фотографы Ингушетии примут участие в биеннале современного искусства Северного Кавказа, которая пройдет в Москве с целью привлечения внимания аудитории к современному искусству регионов округа, сообщили в четверг в республиканском Министерстве по внешним связям, национальной политике, печати и информации.

"В этом году Республику Ингушетия представят шесть мастеров искусства на биеннале современного искусства Северного Кавказа в Москве. Мероприятие планируется с 24 по 31 октября 2019 года на территории центра дизайна ArtPlay. Основной целью первой биеннале является привлечение внимания широкой зрительской и профессиональной аудитории, а также средств массовой информации к современному искусству макрорегиона и важным тенденциям его развития", - сказали в ведомстве.

В списке участников ингушские художники Дауд Ахриев, Хаваж Балаев, 3D художник Зока Галаева, пейзажист Тимур Ахриев, скульптор Мурат Полонкоев и фотограф Евгений Шивцов.

Биеннале организована Министерством РФ по делам Северного Кавказа по подпрограмме "Формирование инфраструктуры государственной информационной политики в СКФО госпрограммы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа".