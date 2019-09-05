Федермессер назвала число тех, кто получит зарубежные препараты благодаря решению кабмина

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Распоряжение правительства РФ о выделении средств на закупку необходимых детям иностранных лекарств, которые пока не производятся в России, позволит обеспечить этими препаратами около 3 тыс. человек, заявила в четверг ТАСС руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы, основатель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер.

Ранее премьер РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на закупку необходимых детям иностранных лекарств, незарегистрированных в РФ. Он отметил, что это важно для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.

"Закупка будет сделана в ближайшие дни в том объеме, который прописан в документе, там уже посчитан препарат из расчета на порядка 3 тыс. человек - это клобазам, известный нам как фризиум, диазепам в таблетках и в ректальных клизмах, мидазолам и фенобарбитал, и закупки будут в этом на большее количество пациентов, чем те, чьи данные уже пришли в Минздрав", - подчеркнула собеседница агентства.

По ее словам, данное распоряжение стало важным шагом на пути восстановления доверия общества к государственной системе здравоохранения. "Сегодняшнее решение продемонстрировало, что государство создано, чтобы работать на свое население. У меня только слова благодарности и уверенность в том, что это начало, а не конец. Это первый тактический шаг в череде решений, которые проведут к стратегическим изменениям", - добавила Федермессер.

Она также отметила, что в обозримой перспективе этот документ позволит прийти к ускоренной регистрации заявленных препаратов, к внесению изменений в федеральное законодательство по обороту лекарственных средств и в финале - к собственному производству препаратов на Московском эндокринном заводе (МЭЗ). Первую закупленную и ввозимую партию будут поставлять через МЭЗ в регионы на склады центрального лекарственного обеспечения, оттуда - в больницы, а из больниц - к пациентам.

В последние месяцы неоднократно сообщалось о претензиях правоохранительных органов к россиянам, которые покупали незарегистрированные иностранные лекарства через интернет. Однако часто уголовные дела по этим фактам не возбуждались, либо закрывались после проверки. В частности, 19 августа стало известно, что транспортный прокурор после проверки по поручению Генпрокуратуры РФ отменил постановление о возбуждении уголовного дела о покупке через интернет лекарств для больного инвалида. Оно было возбуждено в отношении женщины, которая получила на почте для своего 25-летнего больного эпилепсией сына три посылки с партией в 600 таблеток с незарегистрированным в России противосудорожным транквилизатором фризиум. Этот препарат с международным непатентованным названием "клобазам" не зарегистрирован в РФ, не внесен в государственный реестр лекарственных средств и входит в список психотропных веществ, оборот которых ограничен в России.