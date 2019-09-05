Первый передвижной клуб начал работу в Ставропольском крае

СТАВРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Первый передвижной клуб на базе автомобиля "Газель" начал работу в Кочубеевском районе Ставропольского края. Новое оборудование позволит проводить кинопоказы, концерты и дискотеки в любых населенных пунктах, сообщили в четверг в администрации района.

"Кочубеевский район первым в крае получил клуб на колесах <…> Автоклуб комплектуется звуковым, световым и прочим техническим оборудованием с автономным источником электроэнергии. Он содержит аппаратуру, способную преобразовать его в кинотеатр, центр управления дискотекой с цветомузыкой", - говорится в сообщении на официальном сайте администрации района.

В честь открытия первого автоклуба в селе Кочубеевском прошло театрализованное представление. Артисты районного культурного объединения впервые выступили на сцене автокомплекса, в которую преобразуется кузов передвижного центра. Ранее в Министерстве культуры края сообщали, что в рамках нацпроекта "Культура" в Ставропольском крае появится шесть автоклубов.

Нацпроект "Культура" разработан на период до 2024 года. Он состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей).