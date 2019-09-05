Форум "Каспий-2019" в Дагестане станет самым масштабным в истории республики

МАХАЧКАЛА, 5 сентября. /ТАСС/. Форум "Каспий-2019", который пройдет в Дагестане 24-28 сентября, станет самым масштабным в истории республики - в нем примут участие около 700 человек, уже подано почти 1,2 тыс. заявок, сообщили в четверг в пресс-службе Министерства по делам молодежи республики. Ранее сообщалось, что ожидается участие в форуме около 500 человек.

"Каспий-2019" станет самым масштабным форумом в истории республики <...> Уже сейчас заявки подали 1160 человек из 62 субъектов России, а также еще из девяти других стран", - говорится в сообщении пресс-службы.

В министерстве уточнили, что в образовательную программу форума вошли три основные направления - "Молодые профессионалы", "Молодые лидеры" и "Молодежные медиа", всего в рамках форума будут работать более 20 площадок.

В перспективе форуму, который в этом году пройдет в Дагестане уже в седьмой раз, планируется придать окружной статус, отметили в республиканском министерстве.

"Есть определенное желание сделать "Каспий" окружной или даже всероссийской ежегодной площадкой <…> Есть понимание того, как это сделать", - добавили в пресс-службе.

В августе замминистра по делам молодежи Дагестана Сиражуддин Галимов сообщал ТАСС, что в форуме "Каспий-2019" планируется участие представителей России, Ирана, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана и других стран. Также в 23 по 26 сентября в Дагестане впервые пройдет форум молодых соотечественников, проживающих за рубежом, часть программы для участников двух форумов будет общей.