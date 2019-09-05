Чиновники Ставрополья передадут Приангарью опыт ликвидации последствий паводков

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Представители правительства Ставропольского края, пережившего майский паводок 2017 года, поедут в Иркутскую область, чтобы передать свой опыт работы с населением при ликвидации последствий наводнения. Об этом сообщил журналистам после заседания правкомиссии по ликвидации последствий ЧС в регионе возглавляющий ее вице-премьер Виталий Мутко.

"Я попросил представителей правительства Ставропольского края, министра социальной защиты и несколько заместителей, специалистов, чтобы направили, кто "прошел" такое наводнение", - сказал он.

В целом, по мнению вице-премьера, губернатор, правительство региона, муниципалитеты более эффективно начинают работать.

Паводки в области начались в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 17,4 тыс. домов, из них 1,3 тыс. снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.

О паводке на Ставрополье

Майский паводок 2017 года, признанный сильнейшим за последние полвека, повредил несколько сотен жилых домов на Ставрополье. В 29 населенных пунктах было подтоплено более 2 тыс. жилых домов и более 3,5 тыс. придомовых территорий. С заявлениями на получение государственных жилищных сертификатов обратились жители Петровского, Андроповского, Кочубеевского, Советского и Буденновского районов, а также Минераловодского и Георгиевского городских округов. В списке претендентов на получение жилья числились более 440 семей.