Новые формы поддержки обсудят мэры малых городов и федеральные власти в Великом Новгороде

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Форум руководителей малых городов, который соберет в Великом Новгороде более 130 лидеров 19 сентября, должен стать площадкой для обсуждения новых форм поддержки федеральными структурами развития инфраструктуры небольших городов. Об этом сообщил ТАСС в четверг губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

"Идея мероприятия, чтобы мэры выработали некий набор предложений, как федерация может им помочь. Они встретятся с министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным и с директором Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой. Это первый опыт общения министра с мэрами небольших городов. По итогам, возможно, будут приняты какие-то решения Минэкономразвития о специальных мерах поддержки, которые нужны вот таким столицам регионов", - сказал он.

Форум "Дни лидеров муниципального управления" пройдет в Великом Новгороде 19 сентября. Встреча соберет более 130 глав городов.

"Мы этот форум проводим при поддержке ТАСС, идея - собрать глав городов - столиц либо вторых городов субъектов - с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек. Это Новгород, Псков, Вологда и тд. <…> Небольшим городам сложнее реализовывать проекты развития, с другой стороны, люди хотят жить хорошо и в небольших городах", - добавил Никитин.

Кроме выработки предложений по возможным дополнительным мерам федеральной поддержки малым городам участники форума обсудят реализацию нацпроектов и поделятся опытом, наработанным в своих городах, по созданию благоприятных условий для развития бизнеса.