В посольстве КНДР сообщили, что приглашение на Парад Победы передано Ким Чен Ыну

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Приглашение президента России Владимира Путина на парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, было передано лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом в четверг заявил ТАСС временный поверенный в делах посольства КНДР в Москве Зин Чжон Хеп.

"Это очень важная дата. Приглашение на имя председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына передано председателю и Госсовету", - сказал он.

Дипломат отметил, что пока нет информации о том, будет ли присутствовать Ким Чен Ын на праздничных мероприятиях.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая 2020 года в Москве. Ранее президент России Владимир Путин направил приглашение на празднование 75-й годовщины Победы президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, президенту Монголии Халтмаагийн Баттулге, лидеру КНДР Ким Чен Ыну, а также руководителям стран ШОС.