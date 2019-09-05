МВД не выявило фактов воспрепятствования работе журналистов на акциях в Москве

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. МВД РФ не обнаружило фактов воспрепятствования работе журналистов со стороны полиции в ходе несанкционированных акций протеста в Москве 27 июля и 3 августа. Ранее соответствующий запрос в адрес ведомства направил Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

"Представленные в обращении сведения о воспрепятствовании сотрудниками полиции профессиональной деятельности журналистов не нашли своего объективного подтверждения. - отмечается в сообщении на сайте СПЧ. - Нарушений законодательства РФ в действиях сотрудников ГУ МВД России по г. Москве не установлено".

Генпрокуратура со своей стороны указала на одно процессуальное нарушение в отношении корреспондента агентства Reuters Цветковой. "Цветкова M. B. из ОМВД отпущена в 17 ч. 45 мин., предусмотренный статьей 27.5 КоАП РФ ["Сроки административного задержания"] срок административного задержания в отношении нее нарушен. По данному факту Савеловской межрайонной прокуратурой 28.08.2019 в ОМВД внесено представление об устранении нарушений закона", - говорится в сообщении.

9 августа СПЧ попросил руководство МВД, Росгвардии, Следственного комитета РФ и Генпрокуратуры провести служебные проверки и принять соответствующие меры в связи с задержанием журналистов в ходе освещения ими несанкционированных акций протеста в Москве 27 июля и 3 августа.