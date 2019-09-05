Мэрия Махачкалы закупит 41 квартиру для детей-сирот в 2019 году

МАХАЧКАЛА, 5 сентября. /ТАСС/. Мэрия Махачкалы планирует закупить в 2019 году 41 квартиру для детей-сирот, максимальная цена жилплощади - 1,4 млн рублей. Об этом в четверг сообщается на сайте мэрии города.

"Мэрией будет закуплена 41 квартира, максимальная цена жилплощади составляет 1 444 047 рублей, учитывая, что квартиры должны быть с качественным ремонтом и иметь минимальное количество мебели", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, площадь квартиры должны быть не менее 33 кв. м, а также определена среднерыночная стоимость за кв. метр - 43,7 тыс. рублей.

"Чтобы обеспечить максимальное количество участников аукциона, каждая квартира выставлена отдельным лотом, и предложить свою недвижимость могут как юридические, так и физические лица", - добавили в пресс-службе.

В Дагестане количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на получение жилья, составляет более 2,8 тыс.

В 2018 году в республике обеспечено жильем 313 детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, на эти цели было предусмотрено более 257 млн рублей. В 2017 году в регионе жильем были обеспечены 322 ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели было выделено более 265 млн рублей.