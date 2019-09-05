Джигитовку и соревнования на тракторах устроят на Ставрополье в День поля

СТАВРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Двухдневное празднование Дня поля и Дня урожая пройдет в Шпаковском районе Ставропольского края. Программа мероприятий включит в себя соревнования на тракторах и джигитовку, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе краевого Министерства сельского хозяйства.

"Всех участников ждет насыщенная шоу-программа, соревнования на мастерство управления трактором, <…> зрелищная джигитовка от чемпионов России и мира - ведущего конного клуба России имени генерала Бакланова и детские зоны анимации", - говорится в сообщении.

Аграрии Ставрополья презентуют свою продукцию, продемонстрируют в работе сельскохозяйственную технику, также будет организована выставка племенных животных и птиц, в том числе, победителей всероссийских выставок. Мастер-классы проведут эксперты в области сельского хозяйства. День поля и День урожая пройдут 19 - 20 сентября в краевом сельскохозяйственном выставочном комплексе в Шпаковском районе края.

Сельское хозяйство и отрасль переработки занимает лидирующие позиции в экономике Ставропольского края. По данным окружного управления Федеральной службы государственной статистики, в валовом региональном продукте на долю сельского хозяйства в крае приходится 17,5%. В отрасли в регионе трудятся около 190 тыс. человек.