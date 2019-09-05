Скворцова рассказала об увеличении в России объемов оказания высокотехнологичной помощи

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи в РФ увеличились за последние пять лет с 505 тыс. человек в 2013 году до 1,1 млн в 2018 году. Об этом заявила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова в интервью "Российской газете".

"В 2013 году высокотехнологичную помощь получили 505 тыс. человек в год. В 2018 году - более 1,1 млн. Кроме того, то, что квотировалось в 2013 году, сейчас оказывается в рамках базовой программы ОМС без квот, по реальной потребности. Это касается и стентирования сосудов, и эндопротезирования тазобедренных суставов", - пояснила министр.

Перечень высоких технологий постоянно актуализируется. Так, в 2020 году дополнительно включаются протонная терапия, новые технологии сердечно-сосудистой хирургии, вертебрологии и другие, отметила глава Минздрава. По ее словам, увеличивается также количество медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, не входящую в базовую программу ОМС.

"Если в 2013 году их было 384, то в этом году - уже около 600. В 2020 году к этой программе подключаются частные медицинские организации. Их около 70. Все это обеспечивает повышение доступности бесплатной для людей высокотехнологичной медицинской помощи", - добавила Скворцова.