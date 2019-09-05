Во Владикавказе произошла давка в торговом центре во время распродажи

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 сентября. /ТАСС/. Во Владикавказе во время распродажи в торговом центре "Столица" произошла давка. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы администрации местного самоуправления города Дзерасса Дзестелова.

"Давка произошла во время распродажи в торговом центре, пострадавших нет. Конечно, администрация города не может запретить предпринимателям устраивать акции, распродажи и использовать иные маркетинговые ходы. Но мы настоятельно рекомендуем при проведении подобных масштабных мероприятий думать о безопасности людей и организовывать порядок на площадках проведения", - сказала Дзестелова.

В соцсетях распространяются видео с инцидентом. Во время разбора вещей в магазине торгового центра находились десятки людей, некоторые из них падали на пол.