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Медведев поддержал Карелию в вопросе введения режима электронных виз

Глава региона Артур Парфенчиков назвал электронные визы одним из инструментов увеличения турпотока

ПЕТРОЗАВОДСК, 5 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поддержал предложение властей Карелии ввести на территории республики режим электронных виз для иностранцев. Об этом в четверг на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Дмитрий Анатольевич [Медведев] поддержал наши предложения по выдаче электронных виз как одного из инструментов увеличения турпотока в Карелию и обустройству инфраструктуры границы", - написал Парфенчиков по итогам встречи с председателем правительства страны.

Впервые об идее распространить упрощенный режим въезда на территорию республики Парфенчиков заявил во время встречи с руководством регионов Восточной и Северной Финляндии в конце августа 2019 года. Губернатор подчеркнул, что электронные визы позволят существенно увеличить туристический поток из Финляндии в Карелию. Инициативу главы с одобрением встретили и представители зарубежного государства.

Режим электронных виз действует на территории Калининградской области для граждан 53 государств с 1 июля. Возможностью оформить документ для однократного въезда в Россию упрощенным способом за месяц воспользовались около 10 тыс. человек. С 1 октября режим электронных виз распространится на территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичПарфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелия
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