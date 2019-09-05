Центр тестирования ГТО откроют в моногороде на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Центр тестирования по нормативам ГТО откроется в реконструируемом спортивно-культурном комплексе "Олимп" в моногороде Невинномысске Ставропольского края. Открыть обновленный комплекс планируется в октябре 2019 года, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе губернатора края.

"Площадь спортивных залов после реконструкции составит почти 3,5 тыс. кв. м. Среди них залы настольного тенниса, бокса, акробатики, тяжелой атлетики, художественной гимнастики, игровые залы. В спортивном комплексе также будет расположен Центр тестирования по выполнению видов испытаний всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Ожидается, что "Олимп" будет открыт в октябре текущего года", - говорится в сообщении.

"Олимп" построили в моногороде порядка 25 лет назад, в спортивно-культурном комплексе располагались пять залов, где регулярно проходили массовые мероприятия и соревнования. За время эксплуатации в комплексе обветшали крыша, канализация, полы. Трехстороннее соглашение о ремонте "Олимпа" между властями края, города и руководством компании "Еврохим" было подписано в начале 2018 года.

В правительстве региона отмечают, что развитие комплекса продолжится. В 2020 году там планируется создать условия для занятий групп по адаптивной физической культуре и спорта для людей с ограниченными возможностями здоровья.