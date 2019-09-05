Власти Петербурга наградили водителя автобуса, спасшего 15 пассажиров при ДТП с поездом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов вручил медаль "За спасение погибавших" водителю, спасшему 15 пассажиров при ДТП с электропоездом "Ласточка" под Санкт-Петербургом, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

"Среди награжденных - водитель Александр Игнатьев, который с риском для жизни вывел всех пассажиров из автобуса, когда тот сломался на железнодорожном переезде перед приближающимся поездом. Ему вручена медаль "За спасение погибавших", - отмечается в сообщении.

Столкновение поезда "Ласточка" с автобусом произошло 17 февраля 2018 года на перегоне Зеленогорск - Рощино. Скоростной электропоезд, следовавший из Петербурга в Выборг, сбил автобус МAN. Водитель перед столкновением успел выпустить 15 пассажиров из салона, а сам получил тяжелые травмы. Уголовное дело было возбуждено по статьям УК РФ о халатности и нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, фигурантами стали дежурная по железнодорожному переезду и дежурный по станции Зеленогорск.

По поручению президента России врио губернатора города вручил петербуржцам государственные награды Российской Федерации и поощрения президента страны за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и мужественные поступки.

Также орден "За заслуги перед Отечеством" III степени получил директор Института электрофизики и электроэнергетики РАН, академик, один из основоположников лазерной оптики Владислав Хомич, народный артист России Василий Герелло награжден орденом Дружбы. Государственные награды и поощрения президента Российской Федерации получили также учителя, врачи, работники промышленной отрасли, артисты.