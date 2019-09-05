Власти Крыма планируют восстановить морское сообщение между курортными поселками региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Морское сообщение на маломерных судах планируется восстановить в курортных зонах Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов в четверг в эфире телеканала "Крым 24".

"Смотрим, как расширить географию зоны работы малых судов, которые возили туристов на протяжении 15-20 лет. Сейчас, к сожалению, флот пришел полностью в упадок. Там, где причальные стенки в поселках есть, постараемся их восстановить", - сказал Аксенов.

Он уточнил, что всего в Крыму существует почти 300 причальных стенок. При этом, если в 1989 году услугами малого морского транспорта воспользовались более 2,5 млн человек за год, сейчас пассажиропоток составляет 50-70 тыс. человек. "Это привлекательное направление, которое может, на мой взгляд, дать и экономический эффект. Уверен, что строительство набережных и создание такой инфраструктуры в каждом поселке даст дополнительный толчок к развитию районов и конкретных населенных пунктов", - отметил глава Крыма.

Аксенов добавил, что также планируется благоустройство набережных в курортных городах и поселках. "Море - это не только рестораны и дискотеки, это природа, это покой, это возможность спокойно провести время с родными и близкими - выйти просто подышать крымским воздухом, покупаться. В этой части необходимы освещение, скамейки, урны, уборка, а там, где возможно, еще и инфраструктура - качественный общепит, экскурсии, морские прогулки", - добавил он.

В прошлом году возобновились перевозки вдоль побережья на скоростных судах на подводных крыльях. Первая "Комета 120М" для этой линии была построена в городе Рыбинске, пока введен в строй один катер, он работает на линии между Севастополем и Ялтой.