Полиция нашла в США более 10 пакетов с кокаином, выброшенных на берег ураганом "Дориан"

ТАСС, 5 сентября. Полиция штата Флорида обнаружила более 10 пакетов с кокаином, выброшенных на побережье Атлантического океана сильными волнами, поднятыми ураганом "Дориан". Об этом сообщил во вторник телеканал NBC со ссылкой на управление полиции города Мельбурн в округе Бревард (штат Флорида).

Полицейский совершал пеший обход участка океанского берега под названием "Райский пляж" (Paradise Beach), когда прохожие сообщили ему, что обнаружили на берегу подозрительный пакет, по форме похожий на кирпич. Патрульный осмотрел сверток и пришел к выводу, что видом своей упаковки он напоминает пакеты, в которых мафиозные картели провозят контрабандой наркотики. Полицейские эксперты установили, что внутри этого свертка находилось около 1 кг кокаина.

На пластиковой поверхности пакета были нанесены буквы "DIAMANT" (возможно, от испанского слова diamante - "бриллиант" - прим.ТАСС). NBC отмечает, что по ценам черного рынка в районе крупного флоридского города Орландо 1 кг кокаина стоит от $20 тыс. до $30 тыс.

Примерно в 20 милях (32 км) от места первой находки полиция обнаружила другую партию того же наркотика в районе под названием "Какао-пляж" (Cocoa Beach). Прохожие сообщили стражам порядка о выброшенной на берег багажной сумке. Внутри нее были найдены еще 15 свертков с кокаином. Данных об их размерах и общем весе телеканал не сообщает.

Ураган "Дориан", который сформировался в Атлантическом океане и в последние дни несколько ослабел, продолжает приближаться к побережью США. На Багамских островах, согласно последним данным властей, из-за урагана погибли не менее 20 человек. Официальные лица отмечают, что, вероятнее всего, число жертв возрастет. Около 13 тыс. строений повреждены или разрушены. Затоплены обширные территории.