Университет в Мичигане оштрафовали на $4,5 млн из-за скандала с домогательствами

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Министерство образования США оштрафовало Университет штата Мичиган (Michigan State University, MSU) на рекордные $4,5 млн на фоне его "систематической неспособности защитить студентов от сексуального насилия". Об этом сообщается в четверг на сайте ведомства.

Поводом для штрафа стало дело экс-врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара, с 1995 по 2015 годы работавшего в MSU, где тренировались гимнастки. В январе прошлого года Нассар был приговорен к тюремному заключению сроком от 40 до 175 лет за сексуальное насилие в отношении спортсменок. Сам он признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 гимнасток, показания против него дали более 150 женщин.

В рамках проведенной проверки министерство уличило администрацию университета в нарушении закона, требующего от учебных заведений информировать власти о преступлениях, совершаемых на территории их кампусов (Clery Act). Именно это послужило причиной для вынесения штрафа.

Как отмечается в пресс-релизе, в феврале 2018 года министр образования США Бетси Девос также поручила управлению министерства по гражданским правам начать расследование в отношении "обработки университетом сообщений о сексуальном насилии" со стороны Нассара. В результате выяснилось, что руководство вуза "не смогло надлежащим образом отреагировать на противоправные действия сексуального характера со стороны Нассара и Уильяма Стрампела (экс-декан университета, был куратором Нассара - прим. ТАСС), не пошло на необходимые промежуточные меры для защиты студентов на время рассмотрения их жалоб <...>, а также не предприняло быстрых и эффективных шагов, чтобы положить конец любым домогательствам".

Кроме штрафа, власти обязали вуз нанять независимого сотрудника, который будет следить за соблюдением MSU Clery Act, создать систему защитных мер и отчетности с целью лучшего обеспечения безопасности учащихся, принять меры по устранению последствий действий Нассара, а также рассмотреть возможность введения санкций в отношении бывших и нынешних сотрудников университета, которые знали об обвинениях в адрес врача со стороны студентов, но ничего в связи с ними не предприняли.

"То, что произошло в Университете штата Мичиган, было отвратительной, непростительной и полной неспособностью соблюдать закон и защищать студентов. Университет штата Мичиган теперь заплатит за свою несостоятельность. <...> Ни один из будущих студентов не должен терпеть то, что пережили слишком многие в связи с тем, что опасения по поводу Ларри Нассара и Уильяма Стрампела были проигнорированы", - заявила Девос, слова которой приводятся в пресс-релизе.