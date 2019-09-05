Президент Чехии выступил за сохранение памятника маршалу Коневу в Праге

ПРАГА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан в четверг высказался за сохранение в Праге памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу в шестом столичном районе, власти которого настаивают на вывозе монумента. Об этом глава государства заявил в эфире телеканала "Баррандов".

"Я рекомендовал бы оставить памятник на месте, - подчеркнул Земан. - Маршал Конев освободил не только Прагу, но и [нацистский лагерь смерти] Освенцим. Те, кто борются с памятниками, являются трусами. Памятники не могут защищаться". Президент особо подчеркнул, что 9 мая 1945 года войска 1-го Украинского фронта, которым командовал маршал Конев, подавили сопротивление подразделений СС, которые отказались капитулировать в Праге.

Монумент находится в собственности властей шестого района Праги. Их аргументы за его перенос с общественной территории, по словам чешского лидера, не выдерживают критики. Истиной причиной является заинтересованность руководства муниципалитета в реализации проекта строительства гаражного комплекса на площади Интербригады, на которой установлен памятник полководцу.

Президент подчеркнул, что в 1968 году, когда войска ОВД были введены в Чехословакию, маршал находился в преклонном возрасте и уже не мог оказывать влияния на принятие решений по этому событию. Более того, он отказался от высокой государственной награды ЧССР, присвоение которому ему хотел инициировать лидер чехословацкой компартии Густав Гусак. Земан не исключил возможной острой реакции России на усилия властей шестого района Праги, направленных на вывоз с общественной территории памятника Конева.

Совет Праги-6 (высший исполнительный орган муниципальной власти района - прим. ТАСС) 12 сентября рассмотрит вопрос о памятнике Коневу. Районный староста Ондржей Коларж сообщил, что муниципальным властям поступило несколько предложений от желающих получить монумент. Речь идет о коммерческих военно-исторических музеях и Музее Праги. Коларж также предложил посольству РФ в Чехии забрать памятник и установить на своей территории, закрытой для общественности.

Памятник Коневу установили в Праге в 1980 году. Событие было приурочено к 35-й годовщине освобождения чешской столицы от нацистов войсками 1-го Украинского фронта, которыми командовал Конев.