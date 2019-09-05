Проект всероссийского центра детского здоровья в Крыму оценили в 7,5 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Проект создания в Евпатории всероссийского круглогодичного образовательно-реабилитационного центра для детей-инвалидов оценили в 7,5 млрд рублей. Об этом заявил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".
"У нас сегодня [в Евпатории] восемь государственных санаториев, в общей сложности 2,8 тыс. койко-мест, готовых принимать детей. Но сегодня это санатории, которые не подвергались модернизации глобальной. Около 7,5 млрд рублей будет стоить предварительно модернизация этих санаториев, чтобы проводить оздоровление детей со всех регионов нашей страны. Я думаю, что этот проект (круглогодичного образовательно-реабилитационного центра в Евпатории) реализуется. Мы должны доложить в правительство до 15 октября полный пакет мер, которые собираемся предпринять", - сказал Аксенов.
Проект планируется включить в федеральную целевую программу развития Крыма до 2022 года, написал Аксенов на своей странице в Facebook.
В феврале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил властям Крыма разработать меры по развитию в Евпатории санаторно-курортных организаций для отдыха и оздоровления детей. Аксенов сообщал, что проект будет представлен в первом квартале этого года.
Приморский равнинный климатический и грязевой курорт Евпатория, расположенный в западной части Крымского полуострова на берегах открытой бухты Черного моря, начал развиваться с 1886 года, со строительства первой грязелечебницы у озера Мойнаки.
В 1905 году был построен первый санаторий, с 1908 организованы курортные морские ванны для детей, с 1909 года действовал первый детский медицинский пляж. Сейчас здесь расположены 36 детских объектов размещения, в том числе вместе с родителями, 13 из них являются оздоровительными лагерями. Ежегодно Евпатория принимает от 70 до 100 тыс. детей.