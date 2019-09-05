Проект всероссийского центра детского здоровья в Крыму оценили в 7,5 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Проект создания в Евпатории всероссийского круглогодичного образовательно-реабилитационного центра для детей-инвалидов оценили в 7,5 млрд рублей. Об этом заявил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".

"У нас сегодня [в Евпатории] восемь государственных санаториев, в общей сложности 2,8 тыс. койко-мест, готовых принимать детей. Но сегодня это санатории, которые не подвергались модернизации глобальной. Около 7,5 млрд рублей будет стоить предварительно модернизация этих санаториев, чтобы проводить оздоровление детей со всех регионов нашей страны. Я думаю, что этот проект (круглогодичного образовательно-реабилитационного центра в Евпатории) реализуется. Мы должны доложить в правительство до 15 октября полный пакет мер, которые собираемся предпринять", - сказал Аксенов.

Проект планируется включить в федеральную целевую программу развития Крыма до 2022 года, написал Аксенов на своей странице в Facebook.