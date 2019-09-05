Результаты грантового конкурса форума "Машук" представят в сентябре

СТАВРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Комиссия объявит результаты грантового конкурса Северо-Кавказского форума "Машук" в сентябре 2019 года. Об этом в четверг сообщила журналистам координатор грантовых конкурсов форума Елена Сонина.

"Всего за три смены на защиту грантовых инициатив после индивидуальных консультаций с экспертами вышли 685 физических лиц и более 100 некоммерческих организаций, которые представили свои проектные инициативы на рассмотрение комиссии. <…> Результаты будут объявлены в сентябре", - сказала она при подведении итогов форума в Северо-Кавказском информационном центре ВГТРК.

Итоги грантового конкурса будут подведены по результатам первых двух смен. Итоги конкурса третьей смены были объявлены во время церемонии закрытия. "По третьей смене - 218 физических лиц и 37 некоммерческих организаций, которые на реализацию своих инициатив получили 25 млн 462 тыс. рублей", - сказала Сонина.

По словам координатора грантовых конкурсов, наиболее популярными направлениями проектов молодежи стали спорт, туризм, здоровый образ жизни, развитие социальных лифтов, добровольчество.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года. В 2019 году впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс. Первая смена "Профессионалы РФ" объединила молодых бизнесменов, ученых и изобретателей, представителей творческих профессий и других. На вторую смену "Проактивное общество" съехались молодые журналисты и блогеры, будущие географы, культурологи и историки, волонтеры. Участниками третьей смены "Я - лидер!" стали студенческие активисты, руководители проектов, журналисты, блогеры.