Власти Крыма направят 300 млн рублей на компенсацию аренды жилья иногородним медикам

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство Крыма заложило в бюджете региона 300 млн рублей на компенсацию аренды жилья иногородним медицинским работникам, сообщил глава региона Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

"По поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина прорабатывается вопрос обеспечения медиков служебным жильем, в том числе передача служебного жилья в собственность через 10 лет работы. Правительство Крыма заложило в бюджет финансирование в размере 300 млн рублей на компенсацию аренды жилья для иногородних специалистов, в которых нуждаются учреждения здравоохранения в муниципалитетах республики. На данный момент создана рабочая комиссия при министерстве здравоохранения Крыма", - написал он.

Аксенов уточнил, что также в Крыму действует порядок возмещения иногородним медицинским работникам расходов на аренду, "согласно которому компенсируются расходы в размере от 10 до 30 тыс. рублей в месяц". По его словам, сейчас в декретном отпуске находятся 400 сотрудников, которые готовы выйти на работу, если их детей устроят в детские сады, поэтому "особую значимость имеет приоритетность предоставления мест в ясли, детские сады, школы таким работникам".

Как сообщала 20 августа министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, Минздрав предлагает обязать регионы предусмотреть социальный пакет для медицинских работников первичного звена и скорой помощи, включающий жилье, приоритет для поступления их детей в ясли, детские сады, школы.