В США три крупные торговые сети попросили не носить оружие открыто в их магазинах

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Представители торговых сетей CVS Health, Walgreens и Wegmans, которые входят в число крупнейших в США, попросили покупателей не носить открыто огнестрельное оружие в их магазинах, даже если это разрешено местными законами. Об этом говорится в заявлениях, распространенных в четверг данными компаниями.

"Мы присоединяемся к другим торговым сетям и просим клиентов больше не приносить открыто огнестрельное оружие в наши магазины, если только речь не идет об имеющих соответствующее разрешение сотрудниках правоохранительных органов", - отметили в Walgreens. Представители Wegmans пояснили, что люди "могут встревожиться, увидев кого-то с оружием". "Поэтому мы бы предпочли, чтобы покупатели не носили открыто огнестрельное оружие в наших магазинах", - говорится в заявлении.

В CVS Health подчеркнули, что компания просит клиентов не только воздержаться от открытого ношения оружия в ее магазинах, но и вообще не приносить его с собой. Представители сети констатировали, что это не относится к стражам порядка. Ранее на этой неделе с аналогичным призывом к покупателям обратились две другие крупные торговые сети - Walmart и Kroger.

Согласно данным выступающего за ужесточение контроля над оборотом огнестрельного оружия в США центра имени Габриэль Гиффордс, в настоящее время открытое ношение пистолетов в общественных местах запрещено в штатах Калифорния, Нью-Йорк, Южная Каролина, Иллинойс, Флорида, а также в столичном округе Колумбия. В отдельных американских штатах приобретенные легально пистолеты разрешено носить либо открыто при наличии лицензии, либо при выполнении ряда требований, либо без каких-либо условий.

В августе в США произошло несколько трагедий со стрельбой. 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart в городе Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция. В ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо). Девять человек были убиты, более 20 ранены. 31 августа полицейские в районе города Одесса (штат Техас) во время выборочной проверки на дороге пытались остановить легковой автомобиль: водитель машины в ответ начал стрелять по патрульным, затем - по прохожим. Злоумышленник был нейтрализован после того, как убил семерых и ранил более 20 человек. В свете произошедшего в стране активно идут дискуссии о том, какие меры необходимо принять для ужесточения контроля над оборотом оружия.