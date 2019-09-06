Исследование: iPhone наиболее популярен среди российской молодежи

ТАСС, 6 сентября. Смартфоном компании Apple - iPhone в России чаще всего пользуется молодежь и люди в возрасте старше 65 лет. Об этом говорится в исследовании, которое провел сервис "Почта Mail.ru".

Крупнейший в России почтовый сервис проводил исследование с помощью изучения данных своего мобильного сервиса и выяснил, с каких моделей устройств пользователи чаще всего заходят в приложение и как меняются их предпочтения в части выбора гаджетов. Отмечается, что в 2019 доля пользователей iPhone снизилось впервые за последние два года. Если в прошлом году телефоны от Apple были у 37% пользователей, то в 2019 их доля сократилась до 33%.

"Сегодня телефон от Apple есть у каждого второго пользователя в возрасте от 18 до 24 лет. На втором месте среди ценителей техники Apple разных возрастов - пользователи старше 65 лет. Cмартфонами компании Apple пользуется 37% пользователей, возраста 65+. Остальные возрастные группы отдают предпочтение технике Samsung", - сообщили в пресс-службе сервиса.

Например, в Санкт-Петербурге больше всего поклонников Apple: почти 60% петербуржцев в возрасте от 18 до 24 лет пользуются iPhone. Петербург лидирует и по количеству айфонов среди пожилых пользователей. В северной столице и ленинградской области 40% жителей старше 60 лет активно пользуются такими устройствами.

В то же время существенный рост показали смартфоны от Huawei и Xiaomi - в этом году число устройств каждого из брендов достигло 14%. Самым популярным из Android-девайсов остается Samsung - им пользуется примерно четверть пользователей. В целом 86% используемых устройств приходится на четырех производителей: Apple, Samsung, Huawei и Xiaomi, а доли остальных составляют меньше 2%.

Что выбирают?

В целом, самым часто используемым смартфоном у россиян стал iPhone 7 - на его долю приходится 15% моделей телефонов Apple и 5% от всех устройств. На втором и третьем месте - также девайсы от Apple - iPhone 6 (4,3% от всех устройств) и iPhone 6S (3,5%).

Среди телефонов на Android самый распространенный девайс - Xiaomi Redmi Note 4. Он есть у 2.5% Android-пользователей и у 1.7% среди всех владельцев смартфонов. Следующий по популярности - Samsung A5 2017 года. На его долю приходится 2.33% от всех Android-девайсов и 1.6% от всех устройств.

Все больше пользователей выбирают устройства с большими экранами. За последние два года количество plus size-смартфонов выросло втрое, а доля iPhone plus size увеличилась до 24%. Под это подстраивается и рынок, например, сервис в июле провел масштабное обновление мобильного приложения с учетом "больших" гаджетов.