Решение по откачке воды из карьера в Сибае примут в конце сентября

УФА, 6 сентября. /ТАСС/. Решение о дальнейшем подтоплении или откачке воды из подземных выработок недействующего карьера в башкирском Сибае, тление руды на котором привело к ухудшению экологической ситуации в городе, будет принято после 30 сентября. Сейчас удержание уровня воды для охлаждения горной породы продлено еще на месяц, сообщил ТАСС в пятницу начальник службы прогноза и предотвращения окислительных процессов сибайского филиала Учалинского ГОК Арман Утигенов.

"Мы, согласовав с разработчиком проекта подтопления, внесли в него изменения, и теперь отстой воды будет происходить до 30 сентября, будем вести мониторинг состояния атмосферы. Если все нормально, начнем откачку воды", - рассказал он.

В конце июля Утигенов сообщал, что удержание уровня воды для охлаждения горной породы будет продолжаться до 30 августа. Он также отметил, что на данный момент на предприятии не видят необходимости повышать уровень воды в подземных выработках карьера, как рекомендовал совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Сейчас высота водяного столба в подземных выработках карьера составляет 40 м.

С декабря 2018 года в Сибае действует режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы, причиной которых стало тление руды. Подтопление подземных выработок карьера началось 8 февраля, его планировалось выполнить в два этапа. Возбуждено уголовное дело в связи с загрязнением атмосферы.