Генконсульство РФ предупредило россиян о новых акциях протеста в Гонконге

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 6 сентября. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Гонконге в пятницу предупредило соотечественников и туристов о новых акциях протеста, которые могут состояться в городе в ближайшие дни, и призвало воздерживаться от посещения людных мест. Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook .

"По информации, размещенной в социальных сетях, новые протестные акции в Гонконге запланированы на 6 сентября (пятница) в районах Central и Prince Edward; 7 сентября (суббота) в районах Sha Tin, Kowloon Bay, а также на подъездах к аэропорту, 8 сентября (воскресенье) в районе Central", - отметило генконсульство. В дипмиссии также добавили, что 7 сентября также планируется "акция по массовому снятию наличных денег в банкоматах".

"Настоятельно рекомендуем воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни протестов и митингов, а также следить за новостями при планировании поездок", - призвало генконсульство.