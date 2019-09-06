Минздрав России посчитает, какие болезни связаны с алкоголем

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Минздрав России утвердил разработанную совместно с экспертами методику подсчета потребления людьми алкоголя, способ уже активно используется министерством, он позволяет узнать, какая заболеваемость в большей степени связана с алкоголем, сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Методика подсчета потребления алкоголя населением утверждена, приказ уже действует, она уже используется. Она основана на очень серьезных научных исследованиях, которые учитывают не только продажи алкоголя, но, в частности, и те косвенные признаки, которые очень тесно ассоциированы с высоким уровнем потребления алкоголя", - рассказал замминистра.

По словам Салагая, эти данные, полученные путем нового метода, позволяют Минздраву узнать, какая заболеваемость в большей степени ассоциирована с алкоголем или какие демографические изменения связаны с его потреблением. "Например, разница продолжительности жизни мужчин и женщин. Это действительно сложная методика, которая делалась несколькими группами исследователей: центральными организациями здравоохранения, специалистами Высшей школой экономики, РАНХиГС и Росстатом. Поэтому это такой большой коллективный труд", - пояснил замминистра.

По результатам опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), доля россиян, сообщивших о том, что они не употребляют алкогольные напитки, сократилась за год на 7 п.п. и составила 33%. Порядка 67% россиян сообщили, что выпивают время от времени. Больше четверти респондентов (27%) рассказали, что потребляют алкоголь реже раза в месяц. Опрос проводился 28 мая среди 1600 респондентов старше 18 лет путем телефонного интервью на территории России.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.