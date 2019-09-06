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ВЭФ-2019

Минздрав России посчитает, какие болезни связаны с алкоголем

Методика уже активно используется ведомством
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© Наталия Федосенко/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Минздрав России утвердил разработанную совместно с экспертами методику подсчета потребления людьми алкоголя, способ уже активно используется министерством, он позволяет узнать, какая заболеваемость в большей степени связана с алкоголем, сообщил ТАСС заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

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"Методика подсчета потребления алкоголя населением утверждена, приказ уже действует, она уже используется. Она основана на очень серьезных научных исследованиях, которые учитывают не только продажи алкоголя, но, в частности, и те косвенные признаки, которые очень тесно ассоциированы с высоким уровнем потребления алкоголя", - рассказал замминистра.

По словам Салагая, эти данные, полученные путем нового метода, позволяют Минздраву узнать, какая заболеваемость в большей степени ассоциирована с алкоголем или какие демографические изменения связаны с его потреблением. "Например, разница продолжительности жизни мужчин и женщин. Это действительно сложная методика, которая делалась несколькими группами исследователей: центральными организациями здравоохранения, специалистами Высшей школой экономики, РАНХиГС и Росстатом. Поэтому это такой большой коллективный труд", - пояснил замминистра.

По результатам опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), доля россиян, сообщивших о том, что они не употребляют алкогольные напитки, сократилась за год на 7 п.п. и составила 33%. Порядка 67% россиян сообщили, что выпивают время от времени. Больше четверти респондентов (27%) рассказали, что потребляют алкоголь реже раза в месяц. Опрос проводился 28 мая среди 1600 респондентов старше 18 лет путем телефонного интервью на территории России.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

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