Власти: обсуждение отмены итогов конкурса по пермскому регоператору ТКО преждевременно

ПЕРМЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Пермского края считают, что обсуждать отмену итогов конкурса по выбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) после возбуждения Федеральной антимонопольной службой (ФАС) дела в отношении краевого правительства преждевременно. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства региона.

"Любые разговоры об аннулировании результатов конкурсных процедур на сегодняшний день преждевременны", - говорится в ответе пресс-службы на запрос ТАСС.

Как стало известно 2 сентября, ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении правительства Пермского края. По данным ведомства, правительство могло нарушить закон о конкуренции, выделив субсидию ПКГУП "Теплоэнерго", что позволило компании выиграть конкурсный отбор и стать региональным оператором по обращению с ТКО.

По данным ФАС, правительство региона в период проведения конкурса приняло распоряжение, в соответствии с которым уставной фонд подведомственного предприятия "Теплоэнерго" был увеличен на сумму в 231 млн рублей, ранее он составлял 40,2 млн рублей. Эти действия обеспечили возможность унитарного предприятия участвовать в конкурсном отборе, так как согласно конкурсной документации размер обеспечения заявки составлял сумму более 211 млн рублей. Единственным участником и победителем конкурсного отбора стало именно "Теплоэнерго".

Ранее замглавы правительства региона Антон Удальев сообщил, что власти не нарушали антимонопольного законодательства при отборе регоператора по обращению с ТКО. Он пояснил, что говорить об ограничении конкуренции в ходе проведения конкурсного отбора нельзя, поскольку на торги поступила единственная заявка от "Теплоэнерго", в таких условиях ограничения конкуренции "попросту не могло быть". По словам Удальева, конкурсная документация по выбору оператора в свое время уже была предметом рассмотрения ФАС, и тогда ведомство не выявило нарушений.