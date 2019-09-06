Кафедра производительности труда будет создана в Нижегородском техническом университете

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Базовая кафедра по повышению производительности труда будет создана в Нижегородском техническом университете им. Алексеева (НГТУ). Вуз стал базовым партнером университета производительности труда, который планируется открыть в регионе, сообщил ТАСС губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Базовым партнером университета производительности выступил Нижегородский технический университет им. Алексеева. Планируется, что здесь будет создана базовая кафедра по повышению производительности труда, там же будут выделены помещения. Образовательный процесс уже будет происходить, но пока на базе НГТУ", - отметил Никитин.

По его словам, в регионе создана автономная некоммерческая организация "Национальный университет производительности", на организацию ее работы выделено 10 млн рублей. Параллельно власти ведут поиск площадки для отдельных зданий Национального университета производительности.

"В качестве наиболее оптимальной площадки сейчас рассматривается территория рядом с международным аэропортом Стригино. Но проект пока в стадии обсуждения, и многое будет зависеть от перспектив его интеграции в федеральную повестку, в частности в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости", - добавил глава региона.

В 2019 году власти Нижегородской области выступили с инициативой создания в Нижнем Новгороде всероссийского института производительности труда, который позволит готовить руководителей и профессиональные коллективы предприятий, а также тренеров и преподавателей для региональных центров компетенций. Власти региона рассчитывают, что институт впоследствии станет частью научно-образовательного центра (НОЦ). Объем средств, необходимый для создания инфраструктуры университета, оценивается от 4,3 до 9,3 млрд рублей в зависимости от места размещения.

Пятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.