Путин: для соотечественников из дальнего зарубежья может быть создана программа поддержки

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рад, что в страну возвращаются соотечественники из дальнего зарубежья, и не исключает разработки специальной программы для их поддержки.

"Давайте мы подумаем над подпрограммой. У нас есть программа поддержки соотечественников, которые переселяются в Россию в целом, но можно подумать над подпрограммой для переселенцев из стран дальнего зарубежья", - сказал глава государства на встрече с представителями общественности Дальнего Востока. Таким образом он отреагировал на обращение Агрипины Ануфриев-Егорофф, которая переехала в Амурскую область из Бразилии и получила "дальневосточный гектар". По вероисповеданию она старообрядка.

"Я понимаю, что вам нужно особое время на адаптацию, особые формы поддержки, я думаю, что это возможно. Для государства это не будет слишком обременительно, имея в виду, что это не массовый поток, связанный с сотнями тысяч людей", - отметил Путин. При этом он заметил, что не стоит отдельно выделять именно старообрядцев при выработке мер поддержки переехавших соотечественников.

Президент доволен, что в Россию возвращаются соотечественники из дальнего зарубежья: "Сам факт того, что вы переселяетесь, - это очень хорошо, это создает очень хорошие прецеденты для других людей". "Хотя здесь проблем еще много, я знаю, что были случаи, когда переселившиеся люди из числа старообрядцев сталкивались с проблемами, несправедливостью в отношении них", - признал глава государства. "Мы постарались это устранить, не знаю, насколько это удалось, вроде бы как получилось, будем и дальше [устранять проблемы]", - заверил он.

Путин также ответил на приглашение Ануфриев-Егорофф во время планируемого приезда в Чили, где намечено провести саммит АТЭС, зайти в гости к ее тете, чтобы попробовать блюда русской кухни. "Не знаю, удастся ли мне в Чили попробовать русскую кухню, но если случится, то буду очень рад", - сказал он.