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ВЭФ-2019

Власти Якутии планируют к 2024 году построить 100 фельдшерско-акушерских пунктов

Глава республики Айсен Николаев отметил, что в регионе также ощущается дефицит медицинских кадров

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Якутии рассчитывают к 2024 году закрыть потребность региона в модульных фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП). Об этом сообщил в пятницу ТАСС глава республики Айсен Николаев в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Нам всего нужно повторить свыше 100 ФАП, это потребность в целом. Нам хотелось бы быстрее построить их до конца 2024 года", - сказал он.

Николаев уточнил, что в регионе также ощущается дефицит медицинских кадров. "Кадров, которые готовит Северо-восточный федеральный университет, не хватает, дефицит достаточно большой <…> Поэтому для районов Крайнего Севера, для Арктических районов я дал задание, чтобы была у нас отдельная программа для поддержки как раз работников здравоохранения, их размещения, мы с 2020 года начнем ее реализовывать", - отметил он.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичВЭФ-2019
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