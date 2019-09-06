Путин предложил подумать о совместной с регионами программе обустройства земель

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает возможным рассмотреть вопрос о создании совместной с регионами программы обустройства инфраструктурой земельных участков, выделяемых в рамках социальных программ. Об этом он заявил на встрече с представителями общественности Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Можно подумать об отдельной программе, она, конечно, не может быть исключительно федеральной, она должна быть, если ее делать, и федеральной, и региональной обязательно, комбинированной", - сказал Путин. Он отметил, что не хочет ничего плохого сказать о руководителях регионов, но понимает, что если они не будут чувствовать своей ответственности за качество выделяемой земли, то тогда "будут раздавать все что угодно и где угодно в расчете на то, что федеральный бюджет должен погасить все проблемы". "Поэтому, точно совершенно над этим [созданием такой программы] нужно подумать", - заключил президент РФ.

Таким образом он прокомментировал предложение председателя приморской региональной организации "Совет многодетных родителей" Дианы Романенко. В ходе встречи она рассказала о том, что в регионе в последние семь лет действует программа выделения земельных участков семьям с тремя и более детьми, уже выдано порядка 8 тыс. участков, однако большинство из них расположены в труднодоступных местах и практически не обеспечены инфраструктурой. В связи с этим Романенко предложила сформировать единую федеральную целевую программу по обустройству соответствующих земель.

"У нас есть такое расхожее выражение: за что боролся, на то и напоролся", - заметил в ответ Путин. Он пояснил, что при обсуждении вопроса о выделении земель (речь, очевидно, идет, в том числе, о программе "дальневосточного гектара" - прим. ТАСС) звучали предложения отказаться от этой идеи, так как обустроенные земли уже разобраны строительными компаниями, а людям в основном будут давать участки "там, где строительные компании не берут". "Были другие точки зрения, они очень простые: "Давайте дадим хотя бы эту землю, люди ее хотя бы продадут, если не смогут обустроиться". В конечном итоге я согласился с теми, кто считал, что лучше дать, чем вообще не давать. Но вот сейчас возникло в живую как раз то, о чем меня предупреждали - инфраструктуры-то нет, чего с этим делать", - рассказал Путин.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке на площадке ДВФУ 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.