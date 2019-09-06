Путин поддержал идею проведения в 2020 году на Сахалине Всероссийского молодежного слета

О соответствующих планах главе государства в пятницу рассказал один из участников встречи президента с представителями общественности Дальнего Востока, отметив, что этот слет будет приурочен к предстоящему 2 сентября 2020 года 75-летию окончания Второй мировой войны.

"Я попрошу [первого замглавы Администрации президента] Сергея Владиленовича Кириенко, который занимается этой проблематикой, обратить внимание на ваше предложение и безусловно поддержать", - сказал Путин.

Участник встречи также пригласил президента посетить этот слет, который пройдет как раз накануне следующего Восточного экономического форума. Путин, которого предыдущий выступающий приглашал также в Магаданскую область, чтобы посмотреть на добычу золота, с улыбкой заметил: "Если выбирать между золотом и вот этим предложением (посетить молодежный слет на Сахалине), я выберу второе". Он при этом добавил, что постарается добраться и в Магадан.