{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ВЭФ-2019

Путин поддержал идею проведения в 2020 году на Сахалине Всероссийского молодежного слета

Слет приурочат к 75-летию окончания Второй мировой войны

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал проведение в 2020 году на Сахалине Всероссийского молодежного патриотического слета.

На эту тему
Восточный экономический форум - 2019. День третий

О соответствующих планах главе государства в пятницу рассказал один из участников встречи президента с представителями общественности Дальнего Востока, отметив, что этот слет будет приурочен к предстоящему 2 сентября 2020 года 75-летию окончания Второй мировой войны.

"Я попрошу [первого замглавы Администрации президента] Сергея Владиленовича Кириенко, который занимается этой проблематикой, обратить внимание на ваше предложение и безусловно поддержать", - сказал Путин.

Участник встречи также пригласил президента посетить этот слет, который пройдет как раз накануне следующего Восточного экономического форума. Путин, которого предыдущий выступающий приглашал также в Магаданскую область, чтобы посмотреть на добычу золота, с улыбкой заметил: "Если выбирать между золотом и вот этим предложением (посетить молодежный слет на Сахалине), я выберу второе". Он при этом добавил, что постарается добраться и в Магадан.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСахалинская областьВЭФ-2019
Путин поздравил жителей Томской области с 75-летием образования региона
Президент отметил, что жители области внесли серьезный вклад в освоение ресурсов Западной Сибири
Читать полностью