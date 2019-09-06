Аллею адмиралов с интерактивными элементами откроют в Кронштадте в рамках создания ОЭЗ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Аллею адмиралов и монумент погибшим морякам планируется открыть в Кронштадте (Санкт-Петербург) в следующем году в рамках создания там особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа. Об этом сообщила ТАСС член рабочей группы по развитию проекта "Кронштадт. Остров фортов" Марика Коротаева в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Центральная аллея Кронштадта готова к тому, чтобы мы ее запустили в первую очередь. Это будет Аллея адмиралов, она будет заканчиваться фортом "Император Петр I", который уже связан дорогой с основной территорией. Буквально через несколько месяцев будет объявлен архитектурный конкурс на монумент погибшим морякам, которым должна заканчиваться Аллея адмиралов", - сказала она.

По словам Коротаевой, в создании аллеи будут использоваться интерактивные и игровые элементы, чтобы доступно доносить историю для молодых людей. "Если мы запускаемся через три-пять лет, мы рассчитываем на туристов нового поколения. Эти ребята уже не хотят ходить за экскурсоводом и смотреть бюсты, они хотят получить какой-то интерактив, навести свой смартфон на какой-нибудь штрих-код, что-нибудь считать, узнать. Поэтому мы сейчас прорабатываем научную концепцию этой аллеи для того, чтобы подавать информацию правильно", - пояснила она.

Реконструкция фортов

По словам Коротаевой, реконструкцию фортов "Император Александр I", "Кроншлот" и "Император Петр I" (все постройки XVIII века) оценивают в 6 млрд рублей.

"У нас есть федеральные средства, которые мы сейчас прорабатываем с министерством экономики и Минфином, на реконструкцию с дальнейшим приспособлением [для современного использования] трех фортов - "Император Петр I", "Император Александр I" и "Кроншлот". На сегодняшний момент вместе с Минкультуры провели оценку нынешнего состояния фортов. На реконструкцию фортов ориентировочно необходимо 6 млрд рублей", - сказала она.

Коротаева добавила, что текущее состояние фортов крайне удручающее: на некоторых нет окон, дверей, крыш, разрушена кладка. По ее словам, сейчас ведется работа по включению проекта реконструкции в одну из федеральных целевых программ. "Если все получится, то со следующего года мы делаем документацию, проектирование и выходим на реконструкцию", - добавила собеседница.

В апреле 2019 года Минобороны и правительство Санкт-Петербурга учредили автономную некоммерческую организацию по развитию туристско-рекреационного кластера в Кронштадте "Остров фортов". Проект рассчитан на реализацию в течение пяти лет и предполагает возведение самого большого в мире музея Военно-морского флота, океанариума, дайвинг-центра, гостиницы, марины для яхт и катеров, а также появление научных и образовательных площадок. Особое внимание будет уделено знаменитым кронштадтским фортам. Форты "Император Александр I", "Кроншлот" и "Император Петр I" после реставрации станут доступными для жителей и гостей города.

О ВЭФ

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

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