Глава Бурятии: манеж для занятий стрельбой из лука в Улан-Удэ будет построен в срок

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Крытый манеж для занятий стрельбой из лука (лукодром) в Улан-Удэ будет построен в срок, в 2020 году. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) глава Бурятии Алексей Цыденов.

Решение о строительстве в Улан-Удэ лукодрома было принято в 2016 году после успешного выступления на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро бурятской лучницы Инны Степановой. Она завоевала серебряную медаль в командном зачете вместе с Ксенией Перовой из Свердловской области и Туяной Дашидоржиевой из Забайкальского края.

"Все абсолютно по графику. То есть у нас в этом году началось строительство, в следующем году - сдача", - сказал Цыденов, комментируя высказываемые в местных СМИ опасения, будет ли спортобъект возведен в срок.

По данным Минстроя Бурятии, стоимость проекта - более 150 млн рублей. Средства на него выделяются из федерального бюджета. Спортивный объект в Улан-Удэ станет единственным на территории РФ крытым лукодромом.

Региональный центр по стрельбе из лука будет расположен в Октябрьском районе города Улан-Удэ на пересечении улиц Жердева и проспекта Строителей. По данным Министерства имущества и земельных отношений Бурятии, площадь, отведенная под лукодром, составляет 10 тыс. кв. м.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.