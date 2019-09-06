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В МЧС допускают, что в будущем женщины смогут работать пожарными

При этом первый заместитель главы МЧС Александр Чуприян против того, чтобы девушки были в пожарных дежурных караулах

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян не исключил, что в будущем профессия пожарного перестанет быть исключительно мужской.

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"Был период, когда я гордился тем, что пожарный спорт - абсолютно мужской спорт, а теперь считаю, что был не прав, - сказал он в интервью ТАСС в преддверии чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту. - Я и против того, чтобы девушки были в [пожарных] дежурных караулах. Но, видимо, и здесь сдадим позиции, все идет к этому".

С 8 по 16 сентября в Саратове, помимо чемпионата мира среди мужчин, пройдет шестой чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди женщин. Они соревнуются по тем же дисциплинам, что и мужчины, - подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни, боевое развертывание, пожарная эстафета, преодоление полосы препятствий. Чуприян уточнил, что девушки добиваются хороших результатов в пожарном спорте и задают тон всей российской сборной.

В системе МЧС женщины работают диспетчерами, психологами, инспекторами и т. д. Но в утвержденный Министерством труда список должностей и работ, заниматься которыми они не могут, включено и тушение пожаров.

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