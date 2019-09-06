Власти ЕАО направили на борьбу с паводком более 60 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство Еврейской автономной области (ЕАО) направило на борьбу с паводком, в зоне которого оказались десятки поселений, более 60 млн рублей. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме губернатор региона Александр Левинталь.

"Только из резервного фонда области мы уже потратили более 40 млн и сейчас еще 23 млн рублей дополнительно выделили", - сказал Левинталь. Деньги пошли на укрепление дамб в поселках, откачку воды с подтопленных участков, на аварийно-восстановительные работы и др.

Сложная паводковая обстановка в ЕАО отмечается с конца июля. Из-за сильных дождей в дальневосточных регионах вырос уровень воды в Амуре, разлились другие реки и водоемы, поднялись также грунтовые воды. По данным за прошлые сутки, в области в 41 населенном пункте было подтоплено 157 жилых домов, 2351 приусадебный участок, 4512 дачных участков, 30 участков дорог общей протяженностью более 17 км. В пунктах временного размещения находятся около 40 человек.

Большинство подтопленных жилых домов - в Биробиджане. В городе подтопило и социальные учреждения, включая подвалы школ, в двух из них образовательный процесс пришлось наладить дистанционно до тех пор, пока не сойдет вода. Вода в Амуре начала медленно снижаться, однако в ближайшие дни на регионы Дальнего Востока, включая ЕАО, обрушится новый циклон. По информации ГУ МЧС России по региону, ожидаются сильные дожди и ветер с порывами до 25 м/с.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.