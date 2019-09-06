Адвокат заявил, что колония поддерживает ходатайства Кокорина и Мамаева об УДО

АЛЕКСЕЕВКА /Белгородская область/, 6 сентября. /ТАСС/. Администрация колонии не возражает против условно-досрочного освобождения осужденных за драки в центре Москвы футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла и поддерживает ходатайства об УДО. Об этом журналистам сообщил адвокат Юрий Падалко.

"Сегодня будут рассматриваться мои ходатайства об УДО, и мы надеемся на лучшее. Основания для их удовлетворения имеются. Характеристика хорошая в отношении всех троих, колония поддерживает ходатайства об УДО", - сказал адвокат.

Рассмотрение ходатайств начнется в ближайшее время на выездном заседании суда, которое пройдет в колонии, где отбывают наказание братья Кокорины и Мамаев. По словам адвоката, ходатайства его подзащитных будут рассматриваться по очереди.

Судебное заседание пройдет в закрытом режиме.

"Если иного решения [об УДО] не будет, в течение 10 суток они выйдут [из колонии]", - уточнил защитник, добавив, что в суд также пришло заявление от представителя пострадавшего в потасовке с футболистами директора департамента Минпромторга Дениса Пака о том, что "они все отдают на усмотрение суда".

Братья Кокорины и Мамаев отбывают наказание в колонии общего режима для впервые осужденных. Они работают упаковщиками в швейном цехе, в содеянном раскаялись. Им выделили ежедневно полтора часа для тренировок на футбольном поле, на котором в середине августа команда из числа заключенных колонии, Мамаева и Кокорина в формате "шесть на шесть" провела товарищеский футбольный матч и обыграла клуб профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Салют Белгород" со счетом 4:2. Протасовицкий отбывает наказание в одной из колоний в Брянской области, он также подал ходатайство об УДО.