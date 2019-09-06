Путин обеспокоен проблемой сохранения языков коренных народов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил своему полпреду в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу обратить внимание на проблему обучения на удэгейском языке.

Во время встречи главы государства с представителями общественности Дальнего Востока была поднята проблема сохранения языков малочисленных народов, в том числе удэгейцев. "По поводу языков очень важный вопрос, касается не только удэгейского языка и литературы, он касается всех языков и литературы всех малочисленных народов страны. Это самое наше большое культурное богатство, но к сожалению, мы его утрачиваем", - признал Путин.

"Как бы там ни ругали за различные издержки в советские времена, но все-таки в Советском Союзе уделялось много внимания этому, может быть тоже недостаточно, но во всяком случае на системной основе. А мы это утратили, мы должны это делать", - признал глава государства. Он обещал вернуться к рассмотрению данной проблемы. "Что касается удэгейского языка, я не думаю, что это большие деньги, Юрий Петрович, напомните мне, пометьте для себя", - обратился президент к Трутневу.

Получил Путин и приглашение побывать в селе Красный Яр, где живут удэгейцы, попробовать блюда их национальной кухни. "У вас какое национальное блюдо?" - заинтересовался глава государства. Узнав, что удэгейцы любят пельмени, он с улыбкой заметил: "Мы тоже все любим пельмени".