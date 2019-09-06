В МЧС считают, что пожарно-спасательный спорт в перспективе может стать олимпийским

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Пожарно-спасательный спорт в будущем может быть включен в программу Олимпийских игр. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый замглавы МЧС Александр Чуприян в преддверии чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту, который пройдет с 8 по 16 сентября в Саратове.

"Если мы соберем в Международной спортивной федерации пожарных и спасателей 40 стран, а это обязательное требование, то имеем право заявить пожарно-спасательный спорт как олимпийский вид спорта", - сказа он. Другие обязательные для этого условия выполнены - в соревнованиях принимают участие женщины, соблюдаются требования антидопингового комитета.

"Поэтому одна из основных задач на ближайшее время - как можно быстрее собрать в федерации не менее 40 стран, чтобы пожарно-спасательный спорт стал олимпийским", - сказал он.

Первый замглавы МЧС уточнил, что число стран, вступающих в международную федерацию пожарных и спасателей, с каждым годом увеличивается. "Сейчас ведутся переговоры с Кубой, Чили, Бразилией", - рассказал Чуприян. Кроме того, на предстоящем чемпионате мира в качестве наблюдателей будут присутствовать представители Индии, Саудовской Аравии, Италии, которая уже является членом федерации. В федерацию готова вступить и Сербия.

В чемпионате мира в Саратове будут принимать участие сборные команды из 24 стран, в том числе Австрии, Белоруссии, Чехии, Республики Кореи, Германии, Словакии, Турции. В России он проводится впервые за последние 10 лет.