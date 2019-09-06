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ВЭФ-2019

В Якутии санавиацию могут задействовать на плановые вылеты в отдаленные пункты

Председатель правительства региона Владимир Солодов подчеркнул, что Якутия - самый большой субъект в стране по количеству санитарных вылетов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Санавиация в Республике Саха (Якутия) может начать плановые вылеты в отдаленные населенные пункты Арктической зоны, где не хватает медиков, сообщил в пятницу председатель правительства региона Владимир Солодов, выступая на сессии "Как обеспечить доступность медицинской помощи на удаленных территориях?" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

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"Только экстренная медицинская помощь может оказываться за счет санавиации, а мы считаем необходимым переходить к плановым вылетам. Я пытался термин этот подобрать - "кочевые отряды", "летучие отряды", "мобильные отряды". Мы все знаем, что такие решения есть в регионах, где развита сеть автодорог, когда оборудуется грузовой автомобиль или в нем выездной ФАП. Но у нас дорог там нет, поэтому аналогично [может работать] летательный аппарат - вертолет или небольшой самолет - с бригадой врачей, приезжающей в определенную территорию", - сказал Солодов.

Также он уточнил, что такие бригады могли бы не только проводить диагностику и лечить на местах, но и пропагандировать здоровый образ жизни. Это, по мнению властей региона, может стать одним из решений такой острой проблемы как нехватка медицинских специалистов в Арктической зоне, где население рассредоточено по огромной площади: на примерно 1,5 млн км живет всего 67 тыс. человек, распределенных по малым населенным пунктам. Смертность населения в Арктической зоне выше на 21%, чем в среднем по республике.

Солодов подчеркнул, что Якутия - самый большой субъект в стране по количеству санитарных вылетов. За 2018 год осуществлены 1 тыс. 134 вылета санавиации, (то есть в среднем - больше трех вылетов каждый день), при этом 822 вылета - за счет республиканского бюджета и 312 - за счет федерального.

"Мы летаем не потому, что нам так хочется, тут нет другого варианта - это вопрос жизни и смерти зачастую", - отметил Солодов.

По его словам, согласно нормативам Министерства здравоохранения РФ по обеспеченности врачами Арктики, на всю территорию положено 4,9 хирурга - это на 13 районов и множество населенных пунктов. "Конечно, мы не идем этим путем, сверхнормативно финансируем, в том числе из регионального бюджета, хирургов и базовых специалистов. Но узких специалистов квалифицированных нам все равно сложно обеспечить", - отметил Солодов. И добавил, что в настоящий момент в Якутии в рамках пилотного проекта, реализуемого с Почтой России, разрабатывается программа обучения почтальонов базовым основам оказания первой медицинской помощи.

Подготовленные в рамках проекта почтальоны не будут отнесены к медперсоналу, но смогут оказать первую помощь, доставить лекарства и отследить соблюдение тех рецептов и предписаний, которые даны врачом. Пока пилотный проект осуществляется на волонтерской основе, возможно позже будет его финансовое стимулирование.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.

Теги
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