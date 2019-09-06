В Якутии санавиацию могут задействовать на плановые вылеты в отдаленные пункты

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Санавиация в Республике Саха (Якутия) может начать плановые вылеты в отдаленные населенные пункты Арктической зоны, где не хватает медиков, сообщил в пятницу председатель правительства региона Владимир Солодов, выступая на сессии "Как обеспечить доступность медицинской помощи на удаленных территориях?" на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Только экстренная медицинская помощь может оказываться за счет санавиации, а мы считаем необходимым переходить к плановым вылетам. Я пытался термин этот подобрать - "кочевые отряды", "летучие отряды", "мобильные отряды". Мы все знаем, что такие решения есть в регионах, где развита сеть автодорог, когда оборудуется грузовой автомобиль или в нем выездной ФАП. Но у нас дорог там нет, поэтому аналогично [может работать] летательный аппарат - вертолет или небольшой самолет - с бригадой врачей, приезжающей в определенную территорию", - сказал Солодов.

Также он уточнил, что такие бригады могли бы не только проводить диагностику и лечить на местах, но и пропагандировать здоровый образ жизни. Это, по мнению властей региона, может стать одним из решений такой острой проблемы как нехватка медицинских специалистов в Арктической зоне, где население рассредоточено по огромной площади: на примерно 1,5 млн км живет всего 67 тыс. человек, распределенных по малым населенным пунктам. Смертность населения в Арктической зоне выше на 21%, чем в среднем по республике.

Солодов подчеркнул, что Якутия - самый большой субъект в стране по количеству санитарных вылетов. За 2018 год осуществлены 1 тыс. 134 вылета санавиации, (то есть в среднем - больше трех вылетов каждый день), при этом 822 вылета - за счет республиканского бюджета и 312 - за счет федерального.

"Мы летаем не потому, что нам так хочется, тут нет другого варианта - это вопрос жизни и смерти зачастую", - отметил Солодов.

По его словам, согласно нормативам Министерства здравоохранения РФ по обеспеченности врачами Арктики, на всю территорию положено 4,9 хирурга - это на 13 районов и множество населенных пунктов. "Конечно, мы не идем этим путем, сверхнормативно финансируем, в том числе из регионального бюджета, хирургов и базовых специалистов. Но узких специалистов квалифицированных нам все равно сложно обеспечить", - отметил Солодов. И добавил, что в настоящий момент в Якутии в рамках пилотного проекта, реализуемого с Почтой России, разрабатывается программа обучения почтальонов базовым основам оказания первой медицинской помощи.

Подготовленные в рамках проекта почтальоны не будут отнесены к медперсоналу, но смогут оказать первую помощь, доставить лекарства и отследить соблюдение тех рецептов и предписаний, которые даны врачом. Пока пилотный проект осуществляется на волонтерской основе, возможно позже будет его финансовое стимулирование.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.