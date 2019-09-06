МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Томской области с 75-летием образования региона. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Поздравляю вас с 75-летием образования Томской области. Многие поколения жителей области внесли серьезный вклад в освоение богатейших природных ресурсов Западной Сибири, в укрепление промышленного потенциала региона, развитие социальной, энергетической, транспортной инфраструктуры", - говорится в телеграмме.

Президент отметил, что жители региона, опираясь на традиции предшественников, достойно решают стоящие перед областью задачи, своим трудом и талантом содействуют благополучию родной земли и бережно относятся к историческому, культурному и духовному наследию края.

"Убежден, что творческая инициатива и стремление к созиданию и впредь будут помогать вам в реализации намеченных планов", - добавил Путин.

Томская область была выделена из состава Новосибирской в самостоятельную административную единицу указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1944 года. Расположена на юго-восточной части Западно-Сибирской равнины, в среднем течении Оби. Граничит с Тюменской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областями, Ханты-Мансийским автономным округом и Красноярским краем. Население региона составляет около 1 млн 77 тыс. человек.

Официальные торжества по случаю 75-летнего юбилея Томской области состоятся 6 сентября.