Ставрополье направило специалистов в Иркутск для помощи с документами подтопленцев

ПЯТИГОРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края направили специалистов в Иркутскую область, чтобы они помогли оформить документы подтопленцев, пострадавших от паводков, сообщила в пятницу пресс-служба краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства.

"По поручению главы края Ставропольского края Владимира Владимирова группа специалистов министерства ЖКХ региона во главе с министром Романом Марченко вылетела в Иркутскую область для оказания содействия региональным властям в подготовке документов жителей, пострадавших от наводнения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, особенно сильно от паводка пострадал город Тулун, где подтопило 3,5 тыс. домов, большинство из которых пришли в непригодное для проживания состояние. Именно в Тулуне в пункте комплектования и проверки документов на предоставление выплат жителям, утратившим жилье и имущество, сейчас работают представители Ставрополья. В их задачи входит методическая поддержка по приему, оформлению и проверке документов подтопленцев.

"Сказать, что работы здесь много, значит почти ничего не сказать. При этом сроки очень поджимают: осень здесь вступает в свои права гораздо раньше, чем на юге страны. У нас есть опыт работы по ликвидации последствий паводка. На собственном опыте знаю, что первые недели и месяцы после удара стихии - самая горячая пора, дополнительные силы точно не помешают", - приводятся в сообщении слова министра ЖКХ Ставропольского края Романа Марченко.

Ставрополье пережило сильнейший за 50 лет паводок в мае 2017 года. Стихия повредила несколько сотен жилых домов в Минераловодском, Георгиевском, Петровском, Советском городских округах, а также Андроповском, Кочубеевском и Буденновском районах.