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Северный Кавказ

В Северной Осетии за шесть лет отремонтируют более 70 братских могил

Всего в республике находится 250 братских могил

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 сентября. /ТАСС/. Более 70 братских могил отремонтируют за шесть лет в Северной Осетии по федеральной целевой программе Министерства обороны РФ. Об этом сообщила в пятницу ТАСС руководитель республиканского комитета по охране и использованию объектов культурного наследия Эмилия Агаева.

"С этого года Северная Осетия участвует в федеральной целевой программе Министерства обороны РФ. Она рассчитана на шесть лет, за этом время в республике будет отремонтировано более 70 братских могил, уже подготовлена проектно-сметная документация", - сказала Агаева.

В этом году будет отремонтировано 20 братских могил, приведена в порядок территория вокруг них. Работы будут проходить с участием специалистов, в том числе сотрудников комитета. Всего в Северной Осетии более 250 братских могил. Многие из них находятся в неудовлетворительном состоянии.

"Мемориалы чаще находятся чаще в районных, городских центрах, их приводят в порядок к 9 мая, они ухоженные. Но есть братские могилы на окраинах, в лесной зоне, их нельзя оставлять в таком виде, многие из них находятся в плачевном состоянии, это стыдно, больно. И нельзя этого допускать, речь идет о памяти павших героев, защищавших родину", - рассказала Агаева.

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