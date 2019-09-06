"Одноклассники" запустили специальный раздел для поддержки региональных СМИ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. "Одноклассники" запустили специальную вкладку "Новости региона" для поддержки местных средств массовой информации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе социальной сети.

Таким образом, региональные СМИ и местные новости получат дополнительный охват и увеличат число подписчиков в социальной сети "Одноклассники". А пользователи смогут узнавать актуальные события своего города и региона.

"Локальные новости будут появляться в ленте "Рекомендации" соцсети с высоким приоритетом для тех пользователей, кому интересны события их города или региона: как в общей ленте, так и с пометкой "Новости региона". В основе работы нового сервиса лежат - машинное обучение и алгоритмы обработки естественных языков. Сервис автоматически определяет, для какого региона будет интересна новость, и персонализирует ленту под читателя", - поясняют в пресс-службе.

До запуска компания проводила специальные замеры, первые тесты показали, что локальный контент популярен в соцсети: охваты групп региональных медиа выросли в среднем на 25%, а число подписчиков - на 20%. Поддержку от соцсети будут получать официальные группы региональных российских СМИ, публикующие не менее 50 постов в сутки и имеющие не менее 10 000 подписчиков. На данный момент в "Одноклассниках" регулярно публикуют свой контент порядка 150 верифицированных групп локальных СМИ. В будущем список таких источников будет автоматически расширяться.